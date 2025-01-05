Предки были убеждены, что лавровый лист может защитить дом от негатива – и все из-за его невероятного запаха, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Кроме того, аромат лавра вроде бы может притягивать в дом удачу и богатство.

Интересно Чтобы не кишело пылевыми клещами: как часто надо менять постельное белье

Где класть лавровый лист в доме?

Если вы хотите с помощью лаврового листа притянуть в дом деньги, нужно воспользоваться советом предков – положите в красивую посуду несколько монет и лавровый лист. Сколько вы положили монет, столько и листьев нужно выложить.

После этого сосуд встряхните и закройте. Поставьте в укромное место и добавляйте по листочку и по монетке каждую неделю. Эзотерики убеждены, что этот простой ритуал поможет приумножить состояние и привлечь финансовый успех в дом.

Кстати, если вы имеете перетертый лавровый лист, его стоит засыпать в кошелек. Аромат специи вроде защитит вас от бесполезных, ненужных расходов и начнет притягивать деньги.



Лавровый лист можно класть в кошелек / Фото Pexels

На кухне же лавровый лист, по приметам, также притягивает в дом энергетику богатства. Предки были убеждены, что если разложить лавровый лист возле сыпучих продуктов, тогда в доме никогда не будет бедности и голода. Кроме того, энергетика успеха от лаврового листа, выложенного на кухне, вскоре может привлечь в дом большие деньги.

Класть лавровый лист можно и на батарею – так он не только защитит ваш дом от нежелательных гостей и дурного глаза, но и станет прекрасным ароматизатором и наполнит квартиру приятным ненавязчивым запахом.