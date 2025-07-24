Плохая энергетика дома влияет на нашу жизнь, поэтому вполне возможны проблемы в различных сферах, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Притягивают безбрачие: эти цветы ни за что нельзя держать дома

Эзотерики говорят, что если энергетические потоки перестали работать, то дома внезапно появляются тараканы, муравьи, куда-то загадочно исчезают вещи, погибают растения, чаще случаются ссоры и появляются странные звуки.

Как очистить дом свечой?

Биоэнергетики отмечают, что чаще всего негативная энергетика накапливается в коридоре на обуви и на кухне – на грязной посуде. Именно поэтому обувь всегда после улицы должна быть чистой, а посуда не должна оставаться в мойке на ночь.

Кроме того, плохая энергетика может накапливаться на вещах – одежда с дырками, порванных носках, оторванных обоях, протекающем кране и тому подобное.



Очищение дома с помощью свечи / Фото Pexels

Лучшее, что поможет в такой ситуации – очищение дома свечой. Нужно взять свечу из церкви, но если такой нет, то обычная подойдет также. Сила огня является достаточно мощной, поэтому быстро выведет из дома разрушительную энергию.

Движение со свечой нужно начинать от входной двери, потому что именно они считаются главными воротами негативной энергии. Обработайте свечой глазок двери, ручку и звонок. После этого переходите к обработке внутренней стороны двери.

Даже зажженная свеча способна сделать в доме благоприятную атмосферу. Нужно со свечой пройтись по жилищу, наблюдая за огнем. В том месте, где он начнет коптить и неровно гореть – надо задержаться подольше.

К слову, ранее мы уже рассказывали, в какие дни недели нельзя платить коммуналку – оказывается, приметы на этот счет довольно строгие.

Далее двигайтесь по периметру дома по часовой стрелке. Уделите внимание окнам, зеркалам, углам, вешалкам, компьютеру, телевизору. Когда свеча догорит, ее надо выбросить в мусор. После завершения ритуала вымойте руки с мылом и солью, чтобы смыть с них негативную энергию.