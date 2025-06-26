Если ваш дом заполонили мухи, бороться с ними нужно начинать немедленно – ведь чем дольше вы будете затягивать, тем больше их в конце концов станет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ликвидатор".

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Как избавиться от мух в доме?

Вероятно, каждый человек знает, насколько назойливыми могут быть мухи, и как больно они кусаются. Кроме того, эти насекомые также переносят немало болезней. Они летают везде и особенно любят мусорники – а затем садятся на еду.

Очень часто мухи откладывают туда же свои яйца – и если съесть отравленный продукт, можно получить отравление. К счастью, мухи – это также одни из немногих насекомых, против которых действительно действенны народные методы. Они не только эффективны, но и безопасны для вас, семьи и домашних любимцев, если таковые имеются.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно избавиться от комаров на даче, чтобы они вас больше не беспокоили.



Мух можно прогнать из дома народными средствами / Фото Pexels

Лучший метод борьбы с мухами – это запахи, которых насекомые не переносят, а таких есть немало. Поэтому, вы можете использовать: