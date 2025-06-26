Якщо ваш дім заполонили мухи, боротися з ними потрібно починати негайно – адже що довше ви будете затягувати, то більше їх зрештою стане, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ліквідатор".

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Як позбутися мух у домі?

Певно, кожна людина знає, наскільки настирливими можуть бути мухи, і як боляче вони кусаються. Окрім того, ці комахи також переносять чимало хвороб. Вони літають скрізь та особливо полюбляють смітники – а згодом сідають на їжу.

Дуже часто мухи відкладають туди ж свої яйця – і якщо з'їсти отруєний продукт, можна отримати отруєння. На щастя, мухи – це також одні з небагатьох комах, проти яких є справді дієвими народні методи. Вони не тільки ефективні, але й безпечні для вас, родини та домашніх улюбленців, якщо такі є.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна позбутися комарів на дачі, аби вони вас більше не турбували.



Мух можна прогнати з дому народними засобами / Фото Pexels

Найкращий метод боротьби з мухами – це запахи, яких комахи не переносять, а таких є чимало. Отож, ви можете використати: