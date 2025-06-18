Комарі можуть зіпсувати будь-який відпочинок: і пікнік, і рибалку, і вихідні на дачі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. На щастя, існує чимало народних способів, що допоможуть розібратися з надокучливими комахами.

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Як позбутися від комарів народними методами?

Дуже часто для боротьби з комахами використовуються народні методи: вони вважаються менш ефективними та трудомісткими за хімічні, втім, все ж мають низку переваг. І одна з основних – це безпечність. Окрім того, такі методи досить екологічні та будуть тільки корисними для вас та вашого саду.



Комарів можна легко позбутися / Фото Pexels

Наприклад, чимало садівників вирощують рослини, які можуть відлякати шкідників від ділянки. Особливо корисними будуть пахучі трави та квіти, адже їхній запах, хоч і приємний для людей, а ось комарів не радує. Серед найбільш ефективних рослин проти комарів відзначають такі:

чорнобривці;

базилік;

меліса;

часник;

пеларгонія;

котовник.

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Але не у всіх є можливість посадити багато додаткових квітів у саду. У такому випадку можна скористатися ефірними оліями – вони діятимуть у схожий спосіб. Їх можна нанести на шкіру у кількох місцях, аби відлякати комарів. Найчастіше використовують запахи валеріани, полину, чайного дерева та м'яти. А як відлякати комарів у домі, ми вже розповідали раніше.

Окрім того, варто зважати і на те, що у комарів є улюблені місця проживання – а саме вологі, тінисті місця. І якщо на ділянці є такі, а також водойми поряд та густі зарості, це може збільшити кількість непроханих гостей. Але ось своєчасне викошування бур'яну допоможе уберегтися від комарів.