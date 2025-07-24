Непотрібні речі в домі можуть не тільки захаращувати простір, але й забирати вашу удачу у житті та фінансах, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож важливо знати, коли їх позбутися.

Цікаво У домі пов'яли квіти: ось що це може означати для вашого життя

Годинники, що вийшли з ладу

Такі годинники зазвичай стоять на полицях та просто збирають пил. І їхня присутність не лише не приносить жодної користі, але й гірше – це призводить до того, що ваші фінанси не поповнюються.

Годинники нагадують про те, що час зупинився, і це створює відчуття застою у житті.



В домі можна тримати тільки справні годинники / Фото Pexels

Надбитий посуд

По-перше, використовувати його може бути небезпечно. Окрім того, надбитий посуд підсвідомо викликає роздратування чи навіть відчуття незавершеності, і краще викинути його та замінити на новий.

Також езотерики переконані, що надбитий старий посуд притягує енергетику бідності.

Старі чеки та газети

Час від часу люди накопичують старі папери із думкою, що колись вони знову стануть у пригоді. Втім, скоріш за все, такого випадку ніколи не трапиться, а папери займатимуть простір, створюватимуть безлад та забиратимуть у вас фінансову енергію.

Особливо небезпечними енергетично є старі чеки – вони тільки нагадують про вартість речей та минулі покупки.

До слова, раніше ми розповідали про звички, які заважають підтримувати оселю в порядку.

Старі книги і журнали

Звісно, не потрібно викидати свою колекцію книг, але якщо мовиться про книги, яких ви не торкалися вже роками і зберігаєте тільки з відчуття обов'язку, тоді краще їх позбутися та звільнити місце для нових речей.

Речі, подаровані недоброзичливцями

Якщо вам зробила подарунок людина, яка вам неприємна, не варто триматися за нього. Така річ може зберігати на собі негативну енергетику, і не принесе вам щастя у житті.