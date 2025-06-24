Периодически морозильную камеру нужно размораживать, потому что она покрывается льдом, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Для того, чтобы избежать размораживания, нужно запастись алюминиевой фольгой.

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Зачем в морозилку ставить алюминиевую фольгу

Все мы используем фольгу для приготовления пищи, или сохранения тепла. Впрочем, эта простая вещь способна продлить срок службы холодильника. Часто на стенках морозилки образуется наморозь, а это плохо сказывается на технике, и даже требует повышенных затрат электроэнергии. Благодаря фольге процесс размораживания будет не таким частым.

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Фольга помогает предотвратить налипание льда на стенках морозилки. Перед тем, как поставить фольгу, сначала разморозьте холодильник, вымойте стенки, все полочки и ящики. Протрите их хорошо тряпкой или бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.





Фольга не позволяет льду намерзать / Фото Ukrizol

Далее внутреннюю часть морозильной камеры надо выстелить алюминиевой фольгой. Она должна обязательно быть в углах и на дне морозилки, поскольку именно в этих местах больше всего накапливается лед.

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Этот лайфхак способствует тому, чтобы изморозь формировалась в разы медленнее, чем без фольги, которая становится барьером для намерзания льда. Плюсом фольги является и то, что она помогает выводить неприятные запахи, поэтому мытье холодильника будет намного реже.