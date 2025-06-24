Важко уявити сучасну кухню без мікрохвильової печі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Втім, зазвичай вона також останнє місце, про яке більшість людей думає під час прибирання. І це призводить до того, що на її стінках накопичується досить багато жиру і бруду.

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Як помити мікрохвильовку від жиру?

Іноді почистити мікрохвильову піч можна і за допомогою звичайнісінької води – цей метод буде швидким та безпечним. До речі, чистити та терти нічого не потрібно – просто наберіть воду у миску та поставте воду у мікрохвильовку на 5 – 8 хвилин на максимальну потужність.

Після цього не відкривайте дверцята та залиште місткість всередині ще на 15 хвилин. За цей час жир та решта бруду почне роз'їдати пар, і ви зможете просто стерти весь бруд губкою.



Мікрохвильовку потрібно чистити регулярно / Фото Pexels

Втім, якщо жир застарілий, тоді цей спосіб може виявитися зовсім неефективним. У таких випадках потрібно скористатися іншими засобами. Наприклад, досить ефективною вважається сода – луг, який легко руйнує жирові відкладення та усуває неприємні запахи.

До речі, раніше ми вже розповідали, що можна залити в унітаз, щоб його не довелося чистити.

Ось як почистити мікрохвильовку содою:

налийте у широку миску пів літра води та додайте 2 столові ложки соди;

нагрівайте на максимальній потужності суміш протягом 10 хвилин;

не відкривайте дверцята ще 10 хвилин, поки суміш не охолоне;

приберіть місткість та протріть поверхні губкою чи ганчіркою.

Цей елементарний лайфхак може зекономити вам чимало часу та допоможе позбутися будь-яких забруднень надзвичайно швидко. До речі, нагрівати з водою для миття мікрохвильової печі можна не тільки соду, але й оцет та лимонну кислоту.