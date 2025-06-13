Для кращого росту спатифілум потрібно тримати подалі від сонця, пише 24 Канал. Якщо вазон буде стояти на сонці, то промені можуть обпекти листя, а квіти висохнуть, тому рослина припинить свій розвиток.

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Найкраще місце для вазона – зі слабким освітленням, в закритому приміщенні з обмеженим доступом до сонця. Фахівці радять ставити спатифілум на вікні, яке виходить на північ.

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Підливати вазон потрібно обережно, оскільки велика волога може лише зашкодити. "Жіноче щастя" потрібно поливати фільтрованою водою. Також важливим моментом є підживлення. Для розчину потрібно чайну ложку меленої кориці змішати з літром води, а тоді полити цим добривом вазон під корінь.

Такий поживний розчин потрібно вносити курсом, підливаючи корицю впродовж місяця раз на тиждень. Якщо дотримуватися режиму поливання, то спатифілум потішить рясним цвітінням.



Найкращі підживлення для спатифілума / Фото Pexels

Поживним є також бананове добриво. Його можна приготувати кількома способами. Бананову шкірку можна замочити чи відварити. У першому випадку шкірку потрібно нарізати невеликими шматками та замочити у воді на тиждень.

Тоді бананову воду змішайте з 5 частинами чистої води та поливайте рослину. Це добриво можна використовувати кожного тижня під час сезону цвітіння.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживлювати півонії, аби вони рясно цвіли та не сохли.

Якщо ж хочете відварити бананову шкірку, тоді її треба просто прокип’ятити у воді 15 хвилин та остудити. Банановою водою кімнатної температури можете підливати рослину, щоб вона краще цвіла.