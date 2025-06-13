Для лучшего роста спатифиллум нужно держать подальше от солнца, пишет 24 Канал. Если вазон будет стоять на солнце, то лучи могут обжечь листья, а цветы высохнут, поэтому растение прекратит свое развитие.

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Лучшее место для вазона – со слабым освещением, в закрытом помещении с ограниченным доступом к солнцу. Специалисты советуют ставить спатифиллум на окне, которое выходит на север.

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Подливать вазон нужно осторожно, поскольку большая влага может только навредить. "Женское счастье" нужно поливать фильтрованной водой. Также важным моментом является подпитка. Для раствора нужно чайную ложку молотой корицы смешать с литром воды, а потом полить этим удобрением вазон под корень.

Такой питательный раствор нужно вносить курсом, подливая корицу в течение месяца раз в неделю. Если соблюдать режим поливки, то спатифиллум порадует обильным цветением.



Лучшие подкормки для спатифиллума / Фото Pexels

Питательным является также банановое удобрение. Его можно приготовить несколькими способами. Банановую кожуру можно замочить или отварить. В первом случае кожуру нужно нарезать небольшими кусками и замочить в воде на неделю.

Тогда банановую воду смешайте с 5 частями чистой воды и поливайте растение. Это удобрение можно использовать каждую неделю во время сезона цветения.

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Если же хотите отварить банановую кожуру, тогда ее надо просто прокипятить в воде 15 минут и остудить. Банановой водой комнатной температуры можете подливать растение, чтобы оно лучше цвело.