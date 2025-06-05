Подкормка пионов сделает их еще пышнее и ярче, пишет 24 Канал со ссылкой на Fajny ogrod. В мире существует более 3 тысяч сортов пионов, поэтому они точно являются любимцами многих садоводов. Чтобы цветы радовали красотой сад и долго цвели, им стоит уделить совсем немного времени на подкормку.

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Чем подкормить пионы

Действенным удобрением для цветов является обычная яичная скорлупа. Она содержит много кальция, который хорошо обогащает почву, улучшает ее структуру, повышает pH и способствует развитию сильной корневой системы. Благодаря такой подкормке, пионы будут более устойчивыми к засухе, различным изменениям погоды и болезням.

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Для приготовления удобрения нужно высушить скорлупу, и измельчить ее в ступке или кофемолке. Далее мелкую скорлупу нужно только вмешать в верхний слой почвы возле кустов.



Пионы можно подкормить простым удобрением / Фото Pexels

Кроме питания, скорлупа защитит пионы от слизней, которые могут повредить листья. Острые края будут ранить брюшка моллюсков, поэтому к цветам они не подползут.

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Дачники также советуют добавлять измельченную скорлупу в посадочную яму во время высаживания цветов. Удобрение с высоким источником кальция поможет молодым растениям хорошо прижиться уже с первых дней.