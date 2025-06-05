Почему в Украине запретили сажать павловнию – рассказывает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal.

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Павловния – инвазивный вид

Одной из главных причин, почему не рекомендуется сажать павловнию без контроля, является ее способность агрессивно размножаться. В благоприятных условиях дерево быстро захватывает территорию, вытесняя местную флору. Его семена легко разносится ветром, а корни способны дать многочисленные ростки.

Таким образом дерево начинает "захватывать" новые площади. Это приводит к нарушению экологического равновесия, уничтожению местных растений и изменению почвенных условий.

Слишком быстрый рост – не всегда хорошо

Павловнию часто рекламируют как чрезвычайно быстрорастущее дерево, что можно использовать для биомассы или древесины. Но этот темп роста означает, что древесина не успевает набрать достаточной прочности. В результате она мягкая, ломкая и не всегда подходит для длительного использования, хотя и легкая.



В Украине запретили сажать павловнию / Фото Unsplash

Высокие риски для аграрных ландшафтов

В сельском хозяйстве неконтролируемое распространение павловнии может вызвать проблемы. Она может вторгнуться в поля, изменить водный баланс и спровоцировать потерю урожайности из-за конкуренции с культурными растениями. Ее тень и агрессивная корневая система – серьезная угроза для мелкого земледелия.

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Как мы видим, павловния – это не волшебное решение всех экологических и экономических проблем. Ее агрессивный характер делает ее опасной для местных экосистем. Поэтому Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины утвердило перечень чужеродных видов деревьев, запрещенных в воспроизводстве лесов (приказ №695/39751). Кроме того, в перечень вошли 13 видов:

айлант высокий,

аралия маньчжурская,

вяз низкий,

гледичия колючая,

орех черный,

дуб красный,

каркас западный,

клен ясенелистный,

маслинка узколистная,

павловния (виды и гибриды),

робиния обыкновенная,

черемуха поздняя,

ясень пенсильванский.

Ранее мы писали о других деревьях, которые не рекомендуются для посадки возле дома из-за примет и возможного негативного влияния на другие растения.