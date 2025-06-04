Многие садоводы с нетерпением ждут тепла, чтобы снова насладиться цветением своих многолетников – они не только придают ландшафту яркий вид, но и привлекают полезных опылителей, в частности бабочек и пчел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Но не все садоводы имеют солнечные яркие участки, подходящие для выращивания цветов. Впрочем, это не значит, что вы не можете вырастить красочный цветник – нужно только подобрать правильные виды растений.

Осенний папоротник

Это растение придаст вашему двору интересный вид в течение всего сезона. Он имеет интересную, раскидистую форму, и особенно эффектно будет смотреться рядом с яркой хостой.

Новые листья появляются весной – и уже тогда они имеют ржаво-золотистый оттенок. В конце концов они становятся полностью зелеными, а осенью – медными.

Хоста

Эти растения известны своим красивым, смелым листьями и могут образовывать маленькие цветы. напоминающие лилии. Цветут хосты белыми или фиолетовыми оттенками и ценятся не только за то, что могут расти в тени практически без солнца, но и потому, что растения могут эффективно "душить" сорняки.

Цветочные соцветия возникают из розетки летом и радуют глаз в течение нескольких недель. Многообразие сортов хосты поражает, поэтому вы можете выбрать растение себе по душе.

Фацелия

Фацелия – это идеальное растение, если вам нужно заполнить пробелы в вашем саду. Она может сеяться самостоятельно, только попадает в сад, и вашего ухода практически не потребует.

А замечательные цветы лавандового цвета привлекут опылителей еще рано весной и создадут в саду красочную сказку.



Фацелия может расти в тени / Фото Pexels

Медуница

Лекарственная медуница – это тенелюбивое почвопокровное растение, имеющее цветы, которые с возрастом меняют цвет. Листья обеспечат вашему саду невероятный серебристо-зеленый акцент, а яркие пурпурно-розовые цветы весной украсят любой участок.

Растение практически не требует ухода, поэтому может стать идеальным вариантом для садоводов, которые не имеют очень много времени.

Дикий имбирь

Это растение имеет листья сердцевидной формы, и они точно добавят фактуры вашему саду. Дикий имбирь также цветет, но его фиолетовые цветы часто прячутся под более высокими листьями. Впрочем, они все равно распространяют невероятный аромат и привлекают опылителей. А главное – растение прекрасно растет в тени без большого количества солнца.

Лесные флоксы

Многие виды флоксов переносят тень, и одним из наиболее распространенных видов является лесной флокс. Ковер из зеленых, округлых листьев появляется ранней весной, а затем появляются и голубые или белые пятилепестковые цветы.