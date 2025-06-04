Чимало садівників з нетерпінням чекають тепла, аби знову насолодитися цвітінням своїх багаторічників – вони не тільки надають ландшафту яскравого вигляду, але й приваблюють корисних запилювачів, зокрема метеликів та бджіл, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Та не всі садівники мають сонячні яскраві ділянки, що підходять для вирощування квітів. Втім, це не значить, що ви не можете виростити барвистий квітник – потрібно тільки підібрати правильні види рослин.

Осіння папороть

Ця рослина додасть вашому подвір'ю цікавого вигляду протягом усього сезону. Вона має цікаву, розлогу форму, і особливо ефектно виглядатиме поряд з яскравою хостою.

Нове листя з'являється навесні – і вже тоді воно має іржаво-золотистий відтінок. Зрештою воно стає повністю зеленим, а восени – мідним.

Хоста

Ці рослини відомі своїм гарним, сміливим листям і можуть утворювати маленькі квіти. що нагадують лілії. Цвітуть хости білими чи фіолетовими відтінками та цінуються не тільки за те, що можуть рости у тіні практично без сонця, але й через те, що рослини можуть ефективно "душити" бур'яни.

Квіткові суцвіття виникають з розетки влітку та тішать око протягом кількох тижнів. Різноманіття сортів хости вражає, тож ви можете обрати рослину собі до вподоби.

Фацелія

Фацелія – це ідеальна рослина, якщо вам потрібно заповнити прогалини у вашому саду. Вона може сіятися самостійно, щойно потрапляє у сад, і вашого догляду практично не потребуватиме.

А чудові квіти лавандового кольору приваблять запилювачів ще рано навесні та створять у саду барвисту казку.



Фацелія може рости в тіні / Фото Pexels

Медунка

Лікарська медунка – це тіньолюбна ґрунтопокривна рослина, що має квіти, які з віком змінюють колір. Листя забезпечить вашому саду неймовірний сріблясто-зелений акцент, а яскраві пурпурово-рожеві квіти навесні прикрасять будь-яку ділянку.

Рослина практично не потребує догляду, тож може стати ідеальним варіантом для садівників, які не мають дуже багато часу.

Дикий імбир

Ця рослина має листя серцеподібної форми, і вони точно додадуть фактури вашому саду. Дикий імбир також цвіте, але його фіолетові квіти часто ховаються під вищим листям. Втім, вони все одно поширюють неймовірний аромат та приваблюють запилювачів. А головне – рослина чудово росте в тіні без великої кількості сонця.

Лісові флокси

Багато видів флоксів переносять тінь, та одним з найбільш поширених видів є лісовий флокс. Килим з зеленого, округлого листя з'являється ранньою весною, а згодом з'являються і блакитні чи білі п'ятипелюсткові квіти.