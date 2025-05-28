Ризики захворювання помідорів є завжди, тому для того, щоб вберегти урожай, варто скористатися таблеткою ацетилсаліцилової кислоти, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси".

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За словами садівниці, аспірин імітує хімічні сигнали, які запускають у томатів природні захисні механізми. Це дозволяє їм боротися з грибковими, вірусними та бактеріальними інфекціями на ранній стадії.

Як приготувати розчин на основі аспірину

У 2 літрах води розведіть одну таблетку аспірину. Для того, щоб засіб краще прилипнув до томатів, варто додати 2 – 3 краплі рідкого мила. Цим засобом обприскування треба проводити кожних 2 тижні вже від першої появи зав’язей.



Порада, яка вбереже помідори від захворювання / Фото Pexels

За сезон буде достатньо провести 2 – 3 процедури. Найкраще обприскування проводити вранці чи ввечері, коли немає активного піка сонця.

До речі, раніше ми вже розповідали, де ніколи не можна садити помідори, аби не залишитися без врожаю.

Засіб на основі аспірину здатен захистити рослини від гнилі та плісняви й навіть стимулюватиме активний ріст. Вже чимало городників погодилися з тим, що аспірин справді підвищує стійкість томатів та мінімізує захворювання.