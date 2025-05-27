Помідори – це практично ідеальні овочі для вашого городу, адже їх можна і їсти свіжими, і зберігати в коморі, і консервувати на зиму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та для того, аби зібрати справді багатий урожай, потрібно перед цим як слід доглянути за рослинами.

Цікаво Зверніть увагу: дачники назвали місця, де ніколи не можна садити помідори

Як виростити великі помідори?

Чимало садівників вдовольняються урожаєм невеликих, компактних помідорів. Втім, якщо ви хочете виростити по-справжньому великі плоди, для цього потрібно додатково постаратися. І найкращий спосіб максимально збільшити розмір помідорів – це подумати про обрізку окремих гілок рослини.

Обрізка кистей помідора передбачає видалення частини плодів з куща, тобто грона. Це дозволить решті плодів вирости більшими, адже кущ зосередить усі свої сили саме на них. Особливо це важливо для окремих сортів помідорів, які мають виростати досить великими: зважайте, що вага великої кількості плодів, що розвиваються, може пошкодити рослини.

Помідори починають достигати приблизно з середини літа, хоч точний час може залежати від особливостей сорту, погод та розміру плодів. Та зайнятися обрізкою потрібно значно частіше.



Помідори можна виростити дуже великими / Фото Pexels

Коли обрізати китиці помідорів?

Садівники-експерти радять обрізати рослини помідорів, як тільки вони досягнуть верхівки спеціальних опор, які встановлюються ще під час пересадки рослин на город. Також можна визначити час обрізки й за кількістю плодів на рослині.

До речі, раніше ми вже розповідали, де ніколи не можна садити помідори, аби не залишитися без врожаю.

Наприклад, на помідорах, що вирощені в приміщенні – в теплиці чи в горщику на кухні, обрізати китиці потрібно, якщо їх з'явилося вже сім і більше. А ось у рослин, вирощених на відкритому повітрі, потрібно братися за обрізку навіть раніше – коли у рослини буде чотири китиці.