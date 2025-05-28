Риски заболевания помидоров есть всегда, поэтому для того, чтобы уберечь урожай, стоит воспользоваться таблеткой ацетилсалициловой кислоты, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы".

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По словам садовода, аспирин имитирует химические сигналы, которые запускают у томатов естественные защитные механизмы. Это позволяет им бороться с грибковыми, вирусными и бактериальными инфекциями на ранней стадии.

Как приготовить раствор на основе аспирина

В 2 литрах воды разведите одну таблетку аспирина. Для того, чтобы средство лучше прилипло к томатам, стоит добавить 2 – 3 капли жидкого мыла. Этим средством опрыскивание надо проводить каждые 2 недели уже от первого появления завязей.



Совет, который убережет помидоры от заболевания / Фото Pexels

За сезон будет достаточно провести 2 – 3 процедуры. Лучше всего опрыскивание проводить утром или вечером, когда нет активного пика солнца.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где никогда нельзя сажать помидоры, чтобы не остаться без урожая.

Средство на основе аспирина способно защитить растения от гнили и плесени и даже стимулировать активный рост. Уже немало огородников согласились с тем, что аспирин действительно повышает устойчивость томатов и минимизирует заболевания.