Чому в Україні заборонили саджати павловнію – розповідає 24 Канал з посиланням на AgroPortal.

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Павловнія – інвазивний вид

Однією з головних причин, чому не рекомендується саджати павловнію без контролю, є її здатність агресивно розмножуватись. У сприятливих умовах дерево швидко захоплює територію, витісняючи місцеву флору. Його насіння легко розноситься вітром, а коріння здатне дати численні паростки.

Таким чином дерево починає "захоплювати" нові площі. Це призводить до порушення екологічної рівноваги, знищення місцевих рослин і зміни ґрунтових умов.

Занадто швидкий ріст – не завжди добре

Павловнію часто рекламують як надзвичайно швидкоросле дерево, що можна використовувати для біомаси чи деревини. Але цей темп росту означає, що деревина не встигає набрати достатньої міцності. У результаті вона м'яка, ламка і не завжди підходить для довготривалого використання, хоча й легка.



В Україні заборонили саджати павловнію / Фото Unsplash

Високі ризики для аграрних ландшафтів

У сільському господарстві неконтрольоване поширення павловнії може викликати проблеми. Вона може вторгнутися в поля, змінити водний баланс і спровокувати втрату врожайності через конкуренцію з культурними рослинами. Її тінь та агресивна коренева система – серйозна загроза для дрібного землеробства.

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Як ми бачимо, павловнія – це не чарівне рішення всіх екологічних і економічних проблем. Її агресивний характер робить її небезпечною для місцевих екосистем. Тому Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів (наказ №695/39751). Крім того, до переліку увійшли 13 видів:

айлант найвищий,

аралія маньчжурська,

в'яз низький,

гледичія колюча,

горіх чорний,

дуб червоний,

каркас західний,

клен ясенелистий,

маслинка вузьколиста,

павловнія (види та гібриди),

робінія звичайна,

черемха пізня,

ясен пенсільванський.

Раніше ми писали про інші дерева, які не рекомендуються для посадки біля дому через прикмети та можливий негативний вплив на інші рослини.