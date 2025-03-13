Сад біля дому прагне виростити чимало дачників, повідомляє 24 Канал. Ось тільки далеко не всі знають, які рослини можна садити у дворі, а від яких точно краще утриматися.

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Дуб

Вважається, що дуб на ділянці – це неймовірно погана прикмета, яка передвіщає смерть глави сім'ї. До того ж аура цього дерева сприймає тільки здорових та фізично сильних людей.

Зважайте також на те, що дерево виростає великим та має потужну кореневу систему. Якщо посадити його надто близько до дому, воно може створити велику тінь та пошкодити фундамент будівлі.

Волоський горіх

Горіх можна садити на ділянці, але намагайтеся зробити це далі від будинку та господарських будівель. Він, за прикметами. може захищати ділянку, але також висмоктує позитивні емоції з людей, якщо ростиме близько до дому.

Також зважайте на те, що під горіхом не ростимуть інші рослини через деякі речовини, що містяться у листі дерева.

Верба

Існує повір'я, що той, хто посадить вербу, того ж року помре. І тим паче не можна садити вербу з нагоди народження дитини – не варто випробовувати долю. Натомість краще посадити на ділянці якесь інше дерево.



Вербу не можна садити біля дому / Фото Pexels

Сосна

Сосни можуть не тільки принести затінок на вашу ділянку, але й погубити всі рослини поруч та відібрати урожай. І річ тут не стільки в магії, скільки в тому, що сосна має свої особливості, тож розміщувати її потрібно обдумано.

Туя

Декоративні туї садити біля дому не радять: існує повір'я, що тоді дівчата, що живуть у будинку, не вийдуть заміж. У багатьох культурах це дерево асоціюється зі скорботою та печаллю, тож часто це дерево можна побачити на кладовищах.

Але також вважається, що туя може відлякувати злих духів, тож на ділянці для неї може знайтися місце. А детальніше про те, чому тую не можна садити біля дому, ми писали раніше.

Які дерева не можна садити поряд?

Окрім прикмет є ще кілька важливих факторів, які потрібно врахувати під час планування ділянки. Зокрема, зважайте, що не всі дерева можуть рости поряд через наявність однакових хвороб та шкідників.