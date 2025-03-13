Сад возле дома стремится вырастить немало дачников, сообщает 24 Канал. Вот только далеко не все знают, какие растения можно сажать во дворе, а от каких точно лучше воздержаться.

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Дуб

Считается, что дуб на участке – это невероятно плохая примета, которая предвещает смерть главы семьи. К тому же аура этого дерева воспринимает только здоровых и физически сильных людей.

Учитывайте также то, что дерево вырастает большим и имеет мощную корневую систему. Если посадить его слишком близко к дому, оно может создать большую тень и повредить фундамент здания.

Грецкий орех

Орех можно сажать на участке, но старайтесь сделать это дальше от дома и хозяйственных построек. Он, по приметам. может защищать участок, но также высасывает положительные эмоции из людей, если будет расти близко к дому.

Также учитывайте то, что под орехом не будут расти другие растения из-за некоторых веществ, содержащихся в листьях дерева.

Верба

Существует поверье, что тот, кто посадит вербу, того же года умрет. И тем более нельзя сажать иву по случаю рождения ребенка – не стоит испытывать судьбу. Вместо этого лучше посадить на участке какое-то другое дерево.



Вербу нельзя сажать возле дома / Фото Pexels

Сосна

Сосны могут не только принести тень на ваш участок, но и погубить все растения рядом и отобрать урожай. И дело здесь не столько в магии, сколько в том, что сосна имеет свои особенности, поэтому размещать ее нужно обдуманно.

Туя

Декоративные туи сажать возле дома не советуют: существует поверье, что тогда девушки, живущие в доме, не выйдут замуж. Во многих культурах это дерево ассоциируется со скорбью и печалью, поэтому часто это дерево можно увидеть на кладбищах.

Но также считается, что туя может отпугивать злых духов, поэтому на участке для нее может найтись место. А подробнее о том, почему тую нельзя сажать возле дома, мы писали ранее.

Какие деревья нельзя сажать рядом?

Кроме примет есть еще несколько важных факторов, которые нужно учесть при планировании участка. В частности, учитывайте, что не все деревья могут расти рядом из-за наличия одинаковых болезней и вредителей.