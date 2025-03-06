У славян уже длительное время отношение к туе является негативным, пишет 24 Канал. В европейских странах деревья высаживают возле могил, поэтому посадка возле дома считается не совсем целесообразной.

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Почему нельзя сажать тую возле дома

Говорят, что туя, которая посажена возле дома способна привлечь в жизнь хозяев несчастливые события. Если же туя все же растет рядом с домом, то ей нельзя позволять вырасти выше дома, иначе в нем вскоре произойдет несчастье.

С туей даже связана опасная примета, согласно которой, дерево способно привлечь в дом подозрительных лиц, которые могут проникнуть в дом и обокрасть владельцев полностью.



Стоит отказаться от посадки туи возле дома / Фото Pexels

В общем дерево считается скорбным и таким, что приносит в дом плохую энергетику. Очень часто жители дома могут чувствовать головную боль, усталость и недомогание после высаженных деревьев. Нельзя сажать тую одиноким девушкам, поскольку можно отпугнуть всех невест.

Полезные свойства туи

Кроме суеверий, дерево имеет определенные полезные свойства. В хвое содержится вещество аромадендрин, которое содержит настолько сильное антимикробное действие, что может уменьшить количество сезонных простуд. Также туя способна накапливать и притягивать к себе пыль, снижая ее количество в воздухе.

Дачники отмечают, что туя содержит густую крону. Если деревья высажены как живая изгородь, то еще создаст прекрасную защитную полосу, которая снизит уровень городского шума и выхлопных газов от автомобилей.

А еще корневая система туй хорошо укрепляет почву. На участке со склоном стоит высадить саженцы туи для предотвращения его осыпания или размывания.