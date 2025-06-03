Моллюски питаются листьями, овощами и ягодами, поэтому далее расскажем лучшие методы, которые смогут их отпугнуть с огорода, пишет 24 Канал.

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Как вывести слизней с огорода

Слизни являются достаточно заметными, впрочем их пик активности приходится на утро или вечер. Если на грядках вы увидите слизистые следы, надгрызенные листья салата или ростков овощей, то это означает, что стоит браться за выведение вредителей с огорода.

Моллюски активно едят свеклу, морковь, перец, баклажаны, капусту, листья салата и помидоры. Поэтому, они являются серьезной угрозой для урожая, поэтому крайне важно вовремя от них избавиться.

К слову! Чтобы сохранить урожай черешен, надо знать несколько способов, как уберечь деревья от птиц. Как отпугнуть скворцов от черешен – читайте в нашем материале.

Ловушки из напитков

Вредители любят пиво, кефир, раствор с медом. Эти вкусности надо разлить в плоские блюдца вкопанные в землю от пластиковых бутылок. Уже утром внутри будет много слизней.

Кожуры от фруктов

Разбросайте по грядкам кожуры от апельсинов или дыни, а уже утром заметите под ними немало вредителей.



Эти советы уберегут грядки от слизней / Фото Pexels

Защитная дорожка

Сделайте вокруг грядок защитные дорожки из каменной муки, извести, древесной золы, мелкого щебня или обломков ракушек. Также можно рассыпать молотый кофе, яичную или ореховую скорлупу. Эти дорожки поранят брюшко слизней, поэтому к урожаю они не подползут.

Посадка растений

Слизни очень не любят пахучие растения, поэтому в междурядьях между овощами высадите чеснок, лук, розмарин, лаванду или щавель. Запахи этих растений заставят вредителей держаться подальше от грядки.

Собранных слизней рекомендовано бросать в компост для ускорения разложения органических отходов. Эта яма должна быть тщательно ограждена и накрыта, чтобы слизни не расползлись снова на грядки и не уничтожили весь урожай.