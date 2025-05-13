Шапаки могут быть очень полезными птицами – они уничтожают вредителей на огороде и в саду. Впрочем, когда созревают черешни, вреда от них однозначно больше, чем пользы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земляк".

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Как защитить черешню от скворцов?

Избавиться от скворцов из сада, где растет черешня, может быть чрезвычайно сложно. Но это не значит, что вы должны сразу же распрощаться с урожаем. Один из эффективных методов борьбы с надоедливыми птицами – это сетка для плодовых деревьев.

Если накрыть ею дерево, птицы не смогут подобраться к нему. А если один из скворцов запутается в сетке, он поднимет шум и предупредит своих сородичей, что участок опасен, и посещать его не стоит.



Скворцов возможно отогнать от черешни / Фото Pexels

Если специальной садовой сетки у вас нет, подойдет также и рыбацкая – вот только, к сожалению, повесить ее на высокое дерево без посторонней помощи обычно очень непросто. В случае, если сделать это не удается, можно установить звуковой отпугиватель, который "кричит" голосом хищника, или же подбитого скворца.

Кстати, очень часто птицы надоедают не только поеданием урожая, но и тем, что пытаются свить гнездо прямо в доме. Ранее мы уже рассказывали, как можно легко отогнать их от дома.

Такой радиоприемник можно повесить прямо на кроне дерева. Поможет и чучело хищной птички на ветке. Главное – менять звуки птиц и положение чучела, ведь скворцы – не глупые, и они могут быстро привыкнуть и к шуму, и к чучелу.

Другое популярное решение, которое до сих пор использует немало садоводов – использование дисков на ветвях – они блестят на солнце и пугают птиц. И, очевидно, такой метод будет эффективным только в ветреную и солнечную погоду.

Иногда советуют также цеплять шапку на верхние ветви дерева – она птицам может напоминать кота, и тогда они не будут приближаться к вашей черешне.