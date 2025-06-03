Молюски харчуються листям, овочами та ягодами, тому далі розповімо найкращі методи, які зможуть їх відлякати з городу, пише 24 Канал.

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Як вивести слимаків з городу

Слимаки є досить помітними, втім їхній пік активності припадає на ранок чи вечір. Якщо на грядках ви побачите слизові сліди, надгризене листя салату чи паростків овочів, то це означає, що варто братися за виведення шкідників з городу.

Молюски активно їдять буряк, моркву, перець, баклажани, капусту, листя салату та помідори. Відтак, вони є серйозною загрозою для урожаю, тому вкрай важливо вчасно від них позбутися.

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Пастки з напоїв

Шкідники люблять пиво, кефір, розчин з медом. Ці смаколики треба розлити в плоскі блюдця вкопані в землю від пластикових пляшок. Вже вранці всередині буде багато слимаків.

Шкірки від фруктів

Розкиньте по грядках шкірки від апельсинів або дині, а вже вранці помітите під ними чимало шкідників.



Ці поради вбережуть грядки від слимаків / Фото Pexels

Захисна доріжка

Зробіть навколо грядок захисні доріжки з кам’яного борошна, вапна, деревної золи, дрібного щебеню чи уламків мушель. Також можна розсипати мелену каву, яєчну чи горіхову шкаралупу. Ці доріжки поранять черевце слимаків, тому до урожаю вони не підповзуть.

Посадка рослин

Слимаки дуже не люблять пахучі рослини, тому в міжряддях між овочами висадіть часник, цибулю, розмарин, лаванду або щавель. Запахи цих рослин змусять шкідників триматися якомога далі від грядки.

Зібраних слимаків рекомендовано кидати в компост для прискорення розкладання органічних відходів. Ця яма повинна бути ретельно огородженою й накритою, щоб слимаки не розповзлися знову на грядки й не знищили увесь урожай.