Спатифиллумы могут мгновенно украсить любую комнату благодаря большим блестящим листьям и необычным белым цветам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как ухаживать за лилией мира?

Если вы хотите, чтобы ваши лилии мира росли крепкими и здоровыми, нужно придерживаться всего одного элементарного правила – но, к сожалению, о нем знают далеко не все цветоводы. Летом это не так актуально, но зимой многие ставят растение на подоконнике, прямо рядом с батареями.

И это может стать роковой ошибкой, что приведет к гибели целого вазона. Спатифиллумы происходят из теплых, влажных лесов Центральной Америки, и там температура держится стабильной, а влажность воздуха всегда высокая.

К слову, ранее мы уже рассказывали, чем нужно подкормить спатифиллум, чтобы он моментально выбросил новые листья.

А вот батареи создают сухую, не слишком стабильную среду, и это тепло быстро забирает влагу и из почвы, и из воздуха вокруг растения. Как результат – у спатифиллума поникают листья, появляются коричневые кончики, а само растение постоянно испытывает стресс.



Для спатифиллума нужно подобрать удачное место / Фото Pexels

Для того, чтобы лилии мира процветали, нужно обеспечить для них стабильную среду с достаточным количеством тепла и влажности. А вот интенсивно сухой воздух для них может стать губительным.

Старайтесь найти для спатифиллума место с ярким непрямым светом, как можно дальше от сквозняков и источников тепла. Подоконник, выходящий на север или восток – это хороший вариант, что достаточно хорошо подходит.

Очень большое количество прямых солнечных лучей также может навредить и обжечь листья, а слишком малое количество света приведет к тому, что растение не будет цвести и выбрасывать новые листья.