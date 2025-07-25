Выбор комнатных растений – это более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И выбирать первое попавшееся растение точно не стоит.

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Поэтому, рассказываем, как выбирать комнатные растения нельзя.

Выбирать только по внешнему виду

Самая большая ошибка, которую вы можете допустить, когда выбираете растение в горшке – это полагаться только на красивый вид, а не на совместимость с вашим домом. Перед тем, как отправляться за покупкой, нужно определить, какое растение подойдет к вашему пространству.

Учтите количество солнечного света, что попадает в комнаты, влажность и количество места, что вы можете выделить для растения.

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Не думать о потребностях растения

Вы можете увлечься эстетикой растения, но совсем забыть о том, можете ли предложить растению надлежащий уход. Всегда перед покупкой ищите информацию о растении и его потребности. Например, некоторые растения нужно поливать дистиллированной водой, или же им нужна высокая влажность.

Есть растения, которые не растут в обычном грунте, а требуют специального субстрата – и точные требования зависят от выбранного растения.



Потребности растения очень важны / Фото Pexels

Не обращаете внимания на горение

Большинство покупателей обращают внимание только на то, что происходит над почвой вместо того, чтобы подумать о том, что происходит под землей. Коричневые корни с неприятным запахом, или небольшая корневая система могут свидетельствовать, что растение имеет проблемы и склонно к корневой гнили.

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Забываете проверить на наличие вредителей

Хуже, что может произойти – вместе с новым растением вы принесете домой вредителей, что быстро поразят остальные ваши цветы. Поэтому перед покупкой растения его нужно всегда внимательно осматривать и проверять под листьями, вокруг стеблей и вдоль поверхности почвы. Ищите паутину, липкие остатки и белые пятнышки.