Огородница рассказала, что есть один продукт, который помогает спатифиллуму не только восстановиться, но и выпустить сразу несколько красивых цветков, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как заставить спатифиллум цвести?

Растение имеет очень красивый вид благодаря глянцевым листьям и эффектным белым цветам. Впрочем, спатифиллум может внезапно перестать цвести, поэтому для обновления пышного цветения стоит воспользоваться удобрениями. Замечательной подкормкой для вазона является обычный кофе, который помогает оживить растение.

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Одна хозяйка рассказала, что каждую неделю поливает спатифиллум чашкой кофе, поэтому растение восстановилось и выпустило несколько цветов. Кофейная гуща действительно полезна для растения, потому что богата питательными веществами и повышает кислотность почвы.

Вливать целую чашку кофе в горшок – не стоит. Вполне достаточно будет воспользоваться остатками, но используйте только кофе без сахара и сливок. Если кофе вы не употребляете, тогда 2 чайные ложки разведите в литре воды, дайте некоторое время настояться, а тогда поливайте растение.



Спатифиллум может зацвести / Фото Pexels

Важно использовать только свежую кофейную гущу, поскольку несвежая содержит кислоты, которые могут навредить растению. Следите за тем, чтобы не было чрезмерного использования, потому что большое количество кофейной гущи может закислить почву.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие цветы нужно обрезать в июле для лучшего роста и цветения.

Кроме того, кофейную гущу любят розы, гортензии, азалии и папоротник. А вот герань, спаржа и традесканция не переносят кофейной подпитки. Благодаря этому простому продукту можно прекрасно подкормить спатифиллум, улучшить его рост и способствовать цветению растения.