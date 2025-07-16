Лето уже в разгаре, и в садах начинают зацветать самые красивые цветы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И для того, чтобы эти цветы процветали в течение целого сезона, нужно обрывать у них отцветшие головки.

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Всего одно это нехитрое действие поможет сохранить цветение и даже приумножить его.

Какие цветы стоит обрезать в июле?

Ромашка

Ромашки – это классические декоративные цветы, что цветут на клумбах именно в июле. И если вы хотите как можно дольше наслаждаться белыми лепестками и ярко-желтыми серединками, нужно обрывать цветы, как только белые лепестки начинают выглядеть поникшими.

Срезайте верхушки цветов чуть выше следующего кольца листьев или новой почки. Растение будет выглядеть опрятно, а также это будет стимулировать появление новых цветов.

Кореопсис

Для того, чтобы цветы не осыпались слишком рано в сезоне, соцветия кореопсиса нужно обрезать, когда они начинают увядать. Срывайте цветы чуть выше свежих листьев. Впрочем, если вы хотите, чтобы цветы снова выросли сами собой в следующем сезоне, несколько головок лучше оставить для семян.

Шалфей

Это многолетнее растение любит солнце и привлекает немало различных опылителей в сад – в частности бабочек и пчел. Для того, чтобы его яркие синие и фиолетовые цветы цвели, нужно научиться правильно его обрезать.



Шалфей нужно обрезать летом / Фото Pexels

Срезайте цветонос до основания, когда большинство цветов на стебле уже начнут отцветать. Это поможет не только стимулировать появление бутонов осенью, но и контролировать форму грядок с шалфеем.

Эхинацея

Эхинацеи – это одни из самых простых в выращивании растений – и это делает их невероятными для начинающих, особенно если в вашем саду есть солнечный участок.

Даже без срезки головок эхинацеи известны своим долгим летним цветением – и это поможет контролировать количество растений и помешает им захватить весь ваш сад.

Розы

Вероятно, ни один сад не может обойтись без одного-двух кустов роз, и регулярное удаление отцветших цветов в течение лета поможет вам убедиться, что они действительно будут цвести целый сезон.

Срезайте соцветия чуть выше по стеблю, после пяти листочков. Следите также с черной пятнистостью и убедитесь, что куст имеет хорошую циркуляцию воздуха.

К слову, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить розы для безумного цветения до осени.