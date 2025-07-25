Вибір кімнатних рослин – це складніше завдання, ніж може видатися на перший погляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. І обирати першу-ліпшу рослину точно не варто.

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Отож, розповідаємо, як обирати кімнатні рослини не можна.

Обирати тільки за зовнішнім виглядом

Найбільша помилка, якої ви можете припуститися, коли обираєте рослину в горщику – це покладатися тільки на гарний вигляд, а не на сумісність із вашим домом. Перед тим, як вирушати за покупкою, потрібно визначити, яка рослина підійде до вашого простору.

Врахуйте кількість сонячного світла, що потрапляє у кімнати, вологість та кількість місця, що ви можете виділити для рослини.

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Не думати про потреби рослини

Ви можете захопитися естетикою рослини, але зовсім забути про те, чи можете запропонувати рослині належний догляд. Завжди перед покупкою шукайте інформацію про рослину та її потреби. Наприклад, деякі рослини потрібно поливати дистильованою водою, або ж їм потрібна вища вологість.

Є рослини, які не ростуть у звичайному ґрунті, а потребують спеціального субстрату – і точні вимоги залежать від обраної рослини.



Потреби рослини дуже важливі / Фото Pexels

Не звертаєте уваги на горіння

Більшість покупців звертають увагу тільки на те, що відбувається над ґрунтом замість того, аби подумати про те, що відбувається під землею. Коричневе коріння з неприємним запахом, або ж невелика коренева система можуть свідчити, що рослина має проблеми та схильна до кореневої гнилі.

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Забуваєте перевірити на наявність шкідників

Найгірше, що може статися – разом з новою рослиною ви принесете додому шкідників, що швидко вразять решту ваших квітів. Тому перед покупкою рослини її потрібно завжди уважно оглядати та перевіряти під листям, навколо стебел і вздовж поверхні ґрунту. Шукайте павутиння, липкі залишки та білі цятки.