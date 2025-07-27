В формировании будущего урожая именно июльский уход играет едва ли не решающую роль, сообщает 24 Канал. И поэтому пропускать его категорически не советуют. В частности, есть несколько вещей, которые еще можно успеть сделать до наступления августа.

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Обрезка винограда в июле

Очень часто летнюю обрезку винограда называют "зеленой операцией" – и часто она является даже более важной, чем зимняя или весенняя. В июле виноградная лоза активно растет и формирует плоды, и энергия рассеивается на много листьев и побегов.

И если этот рост не контролировать, в конце концов куст будет тратить очень много питательных веществ на ветви, которые не дадут плодов. Обрезку винограда летом проводят секатором – и начать нужно с пасынков и верхушек.

Пасынки появляются на пазухах листьев основного побега, и обычно их удаляют, оставляя всего несколько листочков – так можно сохранить немного листьев для фотосинтеза, но в то же время не дать пасынку разрастись и слишком загустить куст.

Также займитесь прищипыванием верхушек плодоносящих побегов. Эту процедуру нужно проводить, когда побеги достигают уже длины в 1,5 – 2 метра.



Виноград нужно обрезать в июле / Фото Pexels

Июльский полив

В июле винограду уже не нужен такой обильный полив, как весной, и чрезмерная влага может разбавить сахара, поэтому ягоды станут водянистыми и потеряют сладость. Полив нужно проводить раз в 7 – 10 дней, и использовать для этого 10 – 15 литров воды на каждый взрослый куст.

Кроме того, не помешает провести мульчирование и подвести под виноград капельный полив, чтобы точно дозировать воду.

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Подкормка винограда в июле

В июле основными элементами для накопления сахара в ягодах являются калий и магний. Поэтому вот чем нужно подкормить виноград:

Сульфат калия – используйте 20 – 30 граммов на 10 литров воды.

– используйте 20 – 30 граммов на 10 литров воды. Магний сернокислый – 15 – 20 граммов на 10 литров воды.

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