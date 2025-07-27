У формуванні майбутнього врожаю саме липневий догляд відіграє чи не вирішальну роль, повідомляє 24 Канал. І тому пропускати його категорично не радять. Зокрема, є кілька речей, які ще можна встигнути зробити до настання серпня.

Цікаво Орхідеї цвістимуть все літо без перерви: полийте їх одним натуральним засобом

Обрізка винограду у липні

Дуже часто літню обрізку винограду називають "зеленою операцією" – і часто вона є навіть більш важливою, ніж зимова чи весняна. У липні виноградна лоза активно росте та формує плоди, і енергія розсіюється на багато листя та пагонів.

І якщо цей ріст не контролювати, зрештою кущ витрачатиме дуже багато поживних речовин на гілки, які не дадуть плодів. Обрізку винограду влітку проводять секатором – і почати потрібно з пасинків та верхівок.

Пасинки з'являються на пазухах листя основного пагона, і зазвичай їх видаляють, залишаючи всього кілька листочків – так можна зберегти трохи листя для фотосинтезу, але водночас не дати пасинку розростися та надто загустити кущ.

Також займіться прищипуванням верхівок плодоносних пагонів. Цю процедуру потрібно проводити, коли пагони досягають вже довжини у 1,5 – 2 метри.



Виноград потрібно обрізати у липні / Фото Pexels

Липневий полив

У липні виноградові вже не потрібний такий рясний полив, як навесні, і надмірна волога може розбавити цукри, тож ягоди стануть водянистими і втратять солодкість. Полив потрібно проводити раз на 7 – 10 днів, і використовувати для цього 10 – 15 літрів води на кожен дорослий кущ.

Окрім того, не завадить провести мульчування та підвести під виноград крапельний полив, аби точно дозувати воду.

До слова, раніше ми розповідали, що роблять одеські дачники, аби отримати максимально щедрий урожай аґрусу – це дуже просто.

Підживлення винограду в липні

В липні основними елементами для накопичення цукру в ягодах є калій та магній. Тож ось чим потрібно підживити виноград:

Сульфат калію – використовуйте 20 – 30 грамів на 10 літрів води.

– використовуйте 20 – 30 грамів на 10 літрів води. Магній сірчанокислий – 15 – 20 грамів на 10 літрів води.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.