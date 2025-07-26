За кущами аґрусу потрібен догляд, бо якщо за ягодами ретельно не слідкувати, то кожного сезону плодоношення ставатиме все меншим, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію". Догляд є дуже важливим, бо забезпечує розмір ягід, смак та соковитість плодів.

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Як покращити ріст аґрусу?

Навіть старий кущ аґрусу можна легко оживити. Для цього слід проводити обрізку одразу після збору ягід. Цей період приблизно припадає на кінець липня – початок серпня. У цей час рослина переходить у фазу накопичення енергії й починає формувати бруньки для майбутнього сезону.

Дачники радять видаляти старі та малопродуктивні гілки, щоб спрямувати всі сили рослини на розвиток молодих пагонів. Через кілька тижнів після обрізки кущ відновиться й наростить молоді пагони. Саме вони вплинуть на майбутній урожай.



Можна покращити ріст аґрусу / Фото Pexels

Застарілі пагони, яким вже понад 5 років, є масивні на вигляд, мають потріскану й темну коре та вкриті лишайниками. Такі гілки вже дуже мало плодоносять та лише загущують кущ.

Для прорідження кущів рекомендовано видалити слабкі й тонкі пагони, які ростуть всередину чи лежать на землі. Кущ повинен залишитися з 5 найсильнішими пагонами. Верхівки гілок дачники вкорочують на чверть. Обрізка проводиться над самою брунькою, що спрямована назовні.

До слова, раніше ми вже пояснювали, як перевірити яйця на свіжість ще в магазині – більше ніколи не помилитеся.

Після всієї обробки кущі потрібно полити, внести калійно-фосфорні добрива. Вже наступного року очікуйте на великі та солодкі ягоди.