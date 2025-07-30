Мед – это замечательный натуральный подсластитель, и высокий спрос на него вызывает соответствующую реакцию и у мошенников, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ваша пасека". Поэтому рассказываем, как отличить натуральный мед от подделки.

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Проверка меда спичкой

Это очень простой способ, что поможет определить, или мед качественный. Для этого нужно зажечь спичку и поднести огонь к продукту. Если мед начнет плавиться не сразу же, тогда он натуральный. А вот если ждать не приходится – есть большая вероятность, что перед вами сахарный сироп.

Проверка йодом

В стакане воды нужно развести несколько ложек меда. Прежде всего следите, выпадет ли осадок – это признак подделки. После этого добавьте в воду несколько капель йода. Смесь не должна синеть, в противном же случае это не мед.

Лист бумаги

Если вокруг капли меда на бумаге начали образовываться мокрые пятна – скорее всего не слишком честный продавец уже развел мед водой.



Мед можно проверить на бумаге / Фото Pexels

Проверка хлебом

Все, что вам понадобится – это кусочек черствого хлеба. Его нужно поместить в емкость с лакомством. Если продукт натуральный, тогда хлеб останется твердым. А вот сыром может размягчить буханку.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как можно проверить яйца на свежесть еще в магазине – этот простой лайфхак стоит знать.

Проверка меда уксусом

В разведенный в воде мед нужно капнуть немного уксуса. Если мед натуральный, ничего не произойдет. А вот подделку вы заметите сразу же – смесь начнет пениться.