Свежесть яиц очень важна для безопасности собственного здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо". Несвежие яйца могут привести к пищевому отравлению, поэтому надо научиться их проверять. Есть простые лайфхаки, которые помогут понять, пригодны ли яйца для потребления.

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Как проверить свежесть яиц в магазине?

Сначала надо внимательно осмотреть скорлупу. У свежих яиц она должна быть чистой, неповрежденной, без каких-либо трещин или пятен. Свежее яйцо является гладким, без липкости, потому что они могут свидетельствовать о микротрещинах.

Специалисты еще советуют встряхнуть продукт. Если при встряхивании начнет что-то булькать внутри, то это может свидетельствовать о старом и испорченном яйце. Свежий продукт имеет плотный белок и желток, поэтому не смогут выдать звука.



Лайфхаки, которые определят свежесть яиц / Фото Pexels

Перед покупкой обязательно посмотрите на срок годности яиц. Обратите внимание на дату изготовления и срок годности на упаковке. Если указана только дата, тогда к ней нужно добавить еще 30 дней.

Как проверить свежесть яиц дома?

Самый популярный метод заключается в погружении яиц в воду. Нужно опустить его в стакан или банку с водой. Если оно будет лежать на дне горизонтально, то это признак того, что продукт является свежим.

Яйцу, которое поднимается вертикально может быть несколько недель, однако оно пригодно к употреблению. А вот то яйцо, которое плавает на поверхности является испорченным, поэтому его лучше не использовать.

На разбитом яйце можно обратить внимание на консистенцию белка и желтка. Свежее яйцо сохраняет плотный белок и упругий желток, который не растекается. Несвежее яйцо заметить легко – белок будет довольно водянистым, а желток легко растечется. Также можно почувствовать свежесть на запах, чтобы оценить, пригоден ли продукт к употреблению.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как правильно хранить чеснок на зиму, чтобы он не портился до весны.

Яйца всегда надо держать в холодильнике острым концом вниз. Лучше всего продукт хранится в лотке, а не в дверце холодильника.