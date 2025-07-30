Опытные специалисты советуют осенью провести санитарную чистку розы, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку". Перед тем как укрывать кусты на зиму, обязательно нужно удалить слабые, больные и поврежденные побеги. Если их не утилизировать, то они способны распространить инфекции.

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Проводить полноценную обрезку осенью не стоит, потому что можно помешать стимуляции роста новых веточек, которые погибнут от минусовой температуры. В августе нужно удалять отцветшие бутоны. Это поможет растению направить энергию на формирование новых цветов.

Как правильно обрезать цветы?

Перед обрезкой убедитесь в том, что секатор является безупречно острым. Стоит дополнительно протереть его спиртом или антисептиком. Срез надо делать под углом 45 градусов, на 5 миллиметров выше здоровой почки, которая смотрит наружу от центра куста. Косой срез не задержит влагу, а внешняя почка даст начало побега.



Некоторые кусты надо обрезать осенью / Фото Pexels

Надо понимать, что разные типы роз требуют разного подхода, поэтому предлагаем узнать, как правильно ухаживать за самыми популярными из них:

Плетистые розы: после цветения длинные побеги нельзя трогать. Нужно укоротить лишь боковые веточки, на которых были цветы, оставив 3 почки.

Английские кустовые розы: садоводы советуют провести легкую санитарную обрезку, удалив старые ветки, который более 3 лет, чтобы омолодить куст. Срезы на старых побегах надо обработать специальной пастой, которая защитит рану от инфекций.

Чайногрибридные и почвопокровные нужно обрезать только весной. Правильная обрезка кустов роз уже подарит весной впечатляющее цветение, которое будет украшать ваш сад целое лето.