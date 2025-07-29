Даже если вы регулярно убираете в доме, множество безделушек, декораций и повторяющихся предметов могут создать визуальный беспорядок, и из-за него ваш дом не будет чувствоваться упорядоченным даже сразу же после уборки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Одежда

Так, иногда одежда накапливается, и ее становится слишком много. Поэтому вместо того, чтобы хранить предметы для особого случая, деятельности или времени года, время задуматься над тем, какую одежду вы на самом деле используете.

Выбрасывание лишней одежды поможет вам быстрее собираться утром и проще находить нужные вещи.

Чашки

Из всей посуды именно чашки, кажется, имеют способность размножаться на кухне – и если этот процесс не контролировать, очень скоро они будут занимать каждую поверхность вашего дома. Подумайте, сколько именно чашек вам нужно и не храните лишние.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие вещи могут сделать спальню беспорядочной – поэтому лучше избавиться от них прямо сейчас.

Старые пластиковые контейнеры

Вероятно, в каждом доме есть ящик, который страшно открывать – ведь из него на голову может посыпаться водопад из пластиковых судочков и крышечек. Очень часто люди хранят все контейнеры, попадающие к ним в дом, даже не задумываясь над тем, действительно ли они вам нужны.

Они только занимают место и не оставляют его для других, действительно нужных предметов.



Старые контейнеры хранить не стоит / Фото Pexels

Старые шнуры и зарядные устройства

Они могут казаться маленькими, и поэтому многие люди не выбрасывают их, а вместо этого накапливают в ящиках или коробках. Но если у вас дома накопилось слишком много лишних кабелей – самое время от них избавиться, ведь они все же могут занимать место, которое лучше использовать для чего-то другого.

Электроника

То же касается и старых телефонов, планшетов, телевизоров или кухонной техники, что вы храните дома просто на всякий случай. Может случиться и так, что возможность воспользоваться приборами снова никогда не наступит, и они просто будут занимать место в вашем доме.