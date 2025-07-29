Как и все ваши растения, розы нуждаются в особом уходе для цветения и роста. И одна ключевая задача, которую нужно выполнить уже сейчас, может стимулировать появление даже большего количества цветов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Урожая хватит на всю зиму: готовьте ведра для картофеля после этого удобрения

Как ухаживать за розами в июле и августе?

Розы – это очень популярный выбор среди садоводов, и недаром – ведь можно выбрать много разных цветов и сортов – и они мгновенно добавляют роскошь любому открытому пространству. Кроме того, розы не такие сложные в уходе, как может показаться на первый взгляд. Достаточно выполнять несколько простых действий, и они будут цвести снова и снова.

Поэтому, есть одно простое задание, с которым летом лучше не медлить – и сейчас самое идеальное время для его выполнения. Черенкование роз – это идеальный способ продлить жизнь растения и создать даже более красивые цветы.

Но для того, чтобы размножить розы, нужно знать четкий алгоритм действий. Лучше всего черенковать молодые побеги, пока розы еще цветут, но и не совсем новые. Черенки укореняются не очень быстро, но они менее подвержены увяданию, поэтому дополнительные усилия точно стоят награды.



Черенкование роз следует проводить летом / Фото Pexels

Как выбрать черенки роз?

Не стоит брать ветви с самой верхушки куста – они слишком мягкие, и поэтому не будут лучшим выбором. А вот если вы опуститесь вниз, найдете уже твердые ветви, которые все еще остаются гибкими – и именно они вам нужны. Срежьте ветку под углом над почкой, а потом спуститесь примерно на 10 – 15 сантиметров и сделайте еще один срез, на этот раз под углом в 90 градусов.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно делать с розами после дождя после дождя, чтобы спасти их от гниения.

Приготовьте смесь песка и компоста и удалите все листья с черенка, оставив всего два листочка на самой верхушке. Колючки также удаляйте, ведь они только мешать во время посадки. Разместите черенки по краю горшка, опрыскав их водой, а потом накройте прозрачным полиэтиленовым пакетом, чтобы сохранить влажность. Уже через несколько недель черенки начнут укореняться.