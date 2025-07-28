В этом году май был несколько холодным и дождливым, поэтому если вы позже посадили картофель, то только сейчас он начинает цвести, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

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Чем подкормить картофель в июле?

Когда цветет картофель, то это означает, что под землей формируются и растут клубни. В это время культуру нужно подкормить питательными веществами и обеспечить влагой. Подкормка очень важна, потому что она влияет на рост клубней, которые имеют все шансы вырасти большими, сладкими и даже лучше храниться всю зиму.

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Дачники рекомендуют в июле внести удобрение, которое называется "аммофос". Здесь важно не путать название с нитроаммофоской или диаммофоской. В аммофосе содержится маленькая часть азота и много фосфора, который необходим для картофеля.



Удобрение прекрасно влияет на рост клубней / Фото Pexels

Во время цветения овощей, фосфор является ключевым элементом. Суперфосфат действует постепенно, поскольку фосфор может дойти до картофеля уже на момент выкапывания, вот аммофос быстро входит в действие. Средство прекрасно подходит для тех, кто сажает картофель на одном и том же месте из года в год. На таком участке почва имеет низкое содержание питательных веществ, а удобрение помогает картофелю получить все необходимые элементы.

Дачники рекомендуют вносить аммофос после дождя. Нужно по 1 – 2 чайные ложки разбросать под каждый куст. Если же дождя давно не было, то 0,5 килограмма удобрения можно развести в 200-литровой бочке и поливать картофель по 5 литров на каждый куст.

К слову, фитофтороз – распространенное грибковое заболевание томатов, которое поражает растения в сырую и прохладную погоду, поэтому профилактическое опрыскивание является важным. Как вывести фитофтору – читайте в материале.

Это простое средство обеспечит хороший урожай. Своевременное его применение подарит большие и вкусные клубни.