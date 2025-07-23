Дачники говорят, что фитофтора является таким опасным заболеванием, что способна избавить от 80% урожая, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Чтобы эффективно защитить растения, фитофтору надо научиться выявлять еще на ранних стадиях.

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Как обнаружить фитофтору?

Первые признаки грибка появляются в середине июля. Частые дожди, солнечная погода, прохладные ночи и обильная роса являются благоприятными для развития фитофторы. Уже через неделю болезнь может распространиться на всем участке.

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Как защитить картофель от фитофторы?

Дачники советуют защищать картофель с помощью профилактики. Еще до цветения растения обрабатывают медным купоросом, а при первом окучивании – бордоской жидкостью.

Обязательно картофель нужно 2 – 3 раза в сезон обрабатывать фунгицидами. Первое опрыскивание нужно сделать уже во второй половине июля, а вот следующие обработки провести при признаках болезни. Любое опрыскивание надо прекратить за 2 недели до сбора урожая.



Советы, которые помогут избежать фитофторы / Фото Unsplash

Дачники за 2 недели до выкапывания картофеля советуют срезать ботву, чтобы избежать перехода картофеля в клубни. После сбора урожая, ботву с участка надо сжечь.

Как избавиться от фитофторы?

Чтобы вовремя обнаружить фитофтору, нужно постоянно осматривать нижние листья растения. Уже при первых признаках, надо проводить опрыскивание. Для защиты картофеля от фитофторы подойдет одно полезное средство.

В 5 литрах воды разведите 100 граммов медного купороса, а в остальных 5 литрах воды - 100 граммов негашеной извести. Два раствора смешайте в одной емкости до образования жидкости голубого цвета.

К слову, фитофтороз – распространенное грибковое заболевание томатов, которое поражает растения в сырую и прохладную погоду, поэтому профилактическое опрыскивание является важным. Как вывести фитофтору – читайте в материале.

Перед использованием раствор надо процедить через марлю или мелкое сито. Опрыскивание рекомендуется проводить в сухую погоду утром, обрабатывая листья и стебли растений.