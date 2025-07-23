Дачники кажуть, що фітофтора є таким небезпечним захворюванням, що здатна позбавити від 80% урожаю, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Щоб ефективно захистити рослини, фітофтору треба навчитися виявляти ще на ранніх стадіях.

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Як виявити фітофтору?

Перші ознаки грибка з’являються в середині липня. Часті дощі, сонячна погода, прохолодні ночі та рясна роса є сприятливими для розвитку фітофтори. Вже за тиждень хвороба може поширитися на всій ділянці.

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Як захистити картоплю від фітофтори?

Дачники радять захищати картоплю за допомогою профілактики. Ще до цвітіння рослини обробляють мідним купоросом, а при першому підгортанні – бордоською рідиною.

Обов'язково картоплю потрібно 2 – 3 рази на сезон обробляти фунгіцидами. Перше обприскування потрібно зробити вже в другій половині липня, а от наступні обробки провести при ознаках хвороби. Будь-яке обприскування треба припинити за 2 тижні до збору урожаю.



Поради, які допоможуть уникнути фітофтори / Фото Unsplash

Дачники за 2 тижні до викопування картоплі радять зрізати бадилля, щоб уникнути переходу картоплі в бульби. Після збору урожаю, бадилля з ділянки треба спалити.

Як позбутися фітофтори?

Щоб вчасно виявити фітофтору, потрібно постійно оглядати нижні листки рослини. Вже при перших ознаках, треба проводити обприскування. Для захисту картоплі від фітофтори підійде один корисний засіб.

У 5 літрах води розведіть 100 грамів мідного купоросу, а в інших 5 літрах води - 100 грамів негашеного вапна. Два розчини змішайте в одній ємності до утворення рідини блакитного кольору.

До слова, фітофтороз – поширене грибкове захворювання томатів, яке уражає рослини у вогку та прохолодну погоду, тому профілактичне обприскування є важливим. Як вивести фітофтору – читайте в матеріалі.

Перед використанням розчин треба процідити через марлю чи дрібне сито. Обприскування рекомендовано проводити в суху погоду вранці, обробляючи листя та стебла рослин.