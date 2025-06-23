Фитофтороз является достаточно распространенным грибковым заболеванием томатов, пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Трек. Кроме того, фитофторой болеет даже картофель. Заболевание чаще всего цепляется к овощам в сырую и прохладную погоду.

Читайте также Как бороться с бурой пятнистостью на помидорах: секреты, которые стоит знать

Огородники советуют чередовать средства между собой, потому что если каждый год использовать одно и тоже, то она способна адаптироваться, поэтому вывести ее будет трудно.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Профилактически обрабатывать томаты можно сразу после высадки рассады, а дальше опытные дачники ориентируются по грибам. Если в лесу они уже появились, то это признак того, что может активизироваться заболевание.

Профилактическое опрыскивание рекомендовано проводить в первой половине дня в сухую погоду. Ниже привели несколько домашних средств, которые хорошо себя зарекомендовали.

Настой чеснока с марганцовкой

В мясорубке измельчите 100 граммов чеснока, залейте стаканом воды и дайте сутки этому раствору настояться. Далее нужно все процедить и развести в 10 литрах воды, добавив 1 грамм марганцовки. Чесночным настоем растения нужно обрабатывать каждые 10 дней.

Молочная сыворотка

Сыворотку от скисшего молока нужно развести в одинаковые пропорции с водой. Уже в начале июля этой смесью можно опрыскивать помидоры каждый день.



От фитофторы можно избавиться / Фото Pexels

Пепел

Когда завяжутся плоды томатов, то все междурядья до полива нужно опудрить золой.

Йод с молоком

В 10 литрах воды растворите 1 литр обезжиренного молока и добавьте 15 капель йода. Дачники советуют этим средством опрыскивать помидоры дважды в месяц.

Поваренная соль

Один стакан соли растворите в 10 литрах воды и опрыскивайте красные помидоры раз в месяц.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Дрожжи

Это средство подойдет при первых признаках фитофторы. Нужно в 10 литрах воды развести 100 граммов дрожжей и поливать раствором томаты.