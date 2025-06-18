Бурая пятнистость приводит к загниванию плодов и листьев, а это плохо повлияет на урожайность, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

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Как распознать бурую пятнистость

Сначала первые симптомы болезни появляются на листьях. Сначала заметны бледно-зеленые пятна, а затем они становятся желто-бурыми. Под низом листа может быть заметен оливковый налет, который является спорошением грибка.

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Если вовремя не избавиться от болезни, то дальше она начнет поражать стебли и плоды. Помидоры начнут морщиться, темнеть и увядать. Сильное заражение может привести к гибели 50% урожая.

Возбудителем кладоспориоза является высокая влажность, загущенные посадки, избыток азотных удобрений, зараженные семена, или повреждения на листьях, которое облегчает проникновение грибка.

Как вывести бурую пятнистость

Прежде всего нужно удалить пораженные части – обрезать все поврежденные листья и стебли. После этого надо провести обработку фунгицидами. Подходят препараты Купроксат, Медян Экстра, Триходермин.



От бурой пятнистости можно избавиться / Фото Pexels

Дачники также используют народные средства. На начальном этапе заражения помогает молочная сыворотка (1 литр надо развести в 10 литрах воды). Помогает йодный раствор (к 1 литру молока нужно добавить 4 миллиграмма йода и 9 литров воды). А еще можно сделать чесночный отвар.

Чтобы улучшать условия выращивания, нужно обеспечить хорошую вентиляцию и умеренный полив. Постарайтесь избегать загущения кустов и не подкармливайте томаты большим количеством азота.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Для профилактики бурой пятнистости, стоит использовать устойчивые сорта помидоров и не допускать контакта с листьями других растений. В конце сезона дачники рекомендуют очищать грядки, утилизируя все растительные остатки.