24 Канал расскажет об основных причинах, из-за которых помидоры гниют на кусте.

Смотрите также Вот как часто поливать розы, чтобы они цвели непрерывно все лето

Гниение помидор еще на кусте может свидетельствовать о серьезных нарушениях в уходе.

1. Перелив или застой воды

Самая частая причина – чрезмерный полив или плохо дренированная почва. Корни томатов не любят "болота". Излишняя влага вызывает грибковые заболевания и гниль плодов. Поэтому, советуем поливать нечасто, но обильно, только под корень, желательно утром. Следите, чтобы почва между поливами просыхала.

2. Недостаточная вентиляция

Густая посадка томатов или выращивание в теплицах без должного проветривания создает идеальные условия для распространения грибков.



Самые распространенные причины, почему гниют помидоры на кусте / Фото Unsplash

3. Недостаток кальция (вершинная гниль)

Одна из самых распространенных проблем – темные пятна на нижней части плода. Это признак дефицита кальция, а не инфекция. В таком случае советуем подкармливать томаты кальцийсодержащими удобрениями (например, нитратом кальция) и не допускать резких колебаний влажности.

Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

4. Заражение грибковыми болезнями

К сожалению, среди причин могут быть специфические болезни. К примеру, фитофтороз, альтернариоз, серая гниль – все это заболевания, что начинаются с пятен и заканчиваются гнилью. Обрабатывайте кусты профилактически фунгицидами или народными средствами (настой чеснока, сыворотка с йодом).

5. Переспелые плоды, которые не сорвали вовремя

Часто томаты начинают портиться просто из-за того, что долго висят на кусте. Поэтому советуем собирать урожай регулярно и не оставлять перезрелые плоды дольше, чем надо.

Чтобы избежать гнили на томатах, следует внимательно относиться к каждому этапу ухода: от подкормки до защиты от болезней. Помидоры отблагодарят щедрым, здоровым урожаем тем, кто создаст им комфортные условия.