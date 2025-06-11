Для роста роз нужна влажная, и не переувлажненная почва. И слишком малая, и чрезмерное количество воды могут привести к уменьшению цветения, увядания и различных болезней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Когда нужно поливать розы?

Лучшее время для полива роз – это утро, ведь солнечный свет и ветер помогут листьям высохнуть. Вода же, что остается на листьях в течение шести часов или более, может привести к грибковым заболеваниям.

Кстати, ранее мы уже делились способом, который поможет петуниям цвести непрерывно в течение целого лета.

Единственное исключение из этого правила – это засушливый, пустынный климат. Там розы часто поливают вечером, ведь в течение дня влага испаряется слишком быстро. Но если температура в вашем регионе достаточно умеренная, вечером лучше цветы не поливать – существует вероятность, что вода будет оставаться на листьях часами, и это увеличит вероятность таких заболеваний, как черная пятнистость.



Розы нуждаются в поливе / Фото Pexels

Как часто следует поливать розы?

Если ваши розы уже укоренились, им нужно примерно 2,5 – 5 сантиметров воды еженедельно в течение времени, пока они цветут. А вот если вы только-только посадили розы, и они еще не успели укорениться, нужно поливать их каждые 2 – 3 дня. Делается это в течение нескольких недель – и постепенно можно уменьшать частоту по мере того, как корни укореняются.

Кроме того, розы, выращиваемые в контейнерах, высыхают гораздо быстрее, чем те, что высажены в грунт. И такие растения требуют значительно более частого полива – их нужно поливать ежедневно в жару и каждые 2 – 3 дня в прохладную погоду. Независимо от того, как вы выращиваете розы, ваша цель должна заключаться в том, чтобы постоянно поддерживать почву влажной, но не мокрой.