Для росту троянд потрібний вологий, та не перезволожений ґрунт. І надто мала, і надмірна кількість води можуть призвести до зменшення цвітіння, в'янення та різних хвороб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Коли потрібно поливати троянди?

Найкращий час для поливу троянд – це ранок, адже сонячне світло та вітер допоможуть листю висохнути. Вода ж, що залишається на листі протягом шести годин чи більше, може призвести до грибкових захворювань.

До речі, раніше ми вже ділилися способом, який допоможе петуніям цвісти безперервно протягом цілого літа.

Єдиний виняток з цього правила – це посушливий, пустельний клімат. Там троянди часто поливають ввечері, адже протягом дня волога випаровується надто швидко. Але якщо температура у вашому регіоні досить помірна, ввечері краще квіти не поливати – існує ймовірність, що вода залишатиметься на листі годинами, і це збільшить ймовірність таких захворювань, як чорна плямистість.



Троянди потребують поливу / Фото Pexels

Як часто варто поливати троянди?

Якщо ваші троянди вже вкоренилися, їм потрібно приблизно 2,5 – 5 сантиметрів води щотижня протягом часу, поки вони цвітуть. А ось якщо ви тільки-но посадили троянди, і вони ще не встигли вкоренитися, потрібно поливати їх кожні 2 – 3 дні. Робиться це протягом кількох тижнів – і поступово можна зменшувати частоту у міру того, як коріння вкорінюється.

Окрім того, троянди, що вирощуються у контейнерах, висихають набагато швидше, ніж ті, що висаджені у ґрунт. І такі рослини потребують значно частішого поливу – їх потрібно поливати щодня у спеку та кожні 2 – 3 дні у прохолоднішу погоду. Незалежно від того, як саме ви вирощуєте троянди, ваша мета має полягати в тому, аби постійно підтримувати ґрунт вологим, але не мокрим.