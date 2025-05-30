Петуния, обильно цветущая летом, поражает красотой и легко может заполнить любое место в вашем саду, дополняя композицию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste.

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Что делать, чтобы петунии цвели целое лето?

Компактные, усыпанные цветами кусты петунии – это не всегда особенность сорта. Часто можно заметить, что растения вытягиваются вверх, а цветы на них становятся мелкие и немногочисленные. Все это, конечно же, расстраивает цветоводов, которые часто не понимают, где допустили ошибку.

А происходит все это из-за неправильного формирования побегов – ведь для того, чтобы петуния обильно цвела, рекомендуется регулярно укорачивать стебли. Только так вы можете стимулировать стремительный рост боковых побегов. Такую обрезку нужно проводить в течение целого лета, чтобы задать направление для роста пышного куста.

Для этой работы вы можете использовать любой привычный инвентарь – ножницы, нож или секатор. А некоторые части побегов можно отламывать и вручную.



Обрезка петунии очень важна / Фото Pexels

Еще один важный момент – после того, как отдельные цветы петунии отцветают, соцветия нужно удалять. Так вы не только повысите декоративность растения, но и существенно поможете его развитию – дело в том, что даже увядшие цветы все еще забирают питание петунии на развитие семенных коробочек.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем нужно опрыскать розы, чтобы они цвели целое лето.

Секрет хорошего цветения петунии – это ее регулярная обрезка и укорачивание части стебля. При прищипывании верхушки развивается только 1 – 3 ослабленных боковых побега, которые в дальнейшем не повышают кустистость растения.

Впрочем, это не единственная задача огородников на лето – обильное цветение петунии невозможно без подкормок. В период цветения культуры, впрочем, азотные подкормки используют минимально. Больше всего растение нуждается в калийно-фосфорных удобрениях, которые можно вносить один раз в неделю.