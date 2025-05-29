Из-за нее на цветах появится грибковая болезнь, которая приведет к появлению красных и коричневых пятен на листьях, стеблях и даже цветах, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Эта болезнь приводит к истощению растения и ухудшению внешней привлекательности. Ржавчина лишает розу энергии, поэтому цветы будут плохо расти, соответственно задержится рост куста, который не будет цвести и постепенно завянет. Если вы обнаружите болезнь на ранней стадии, то цветы будет намного легче спасти.

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Сначала надо полностью удалить зараженные листья и выбросить подальше от сада, потому что споры могут начать высвобождаться уже весной. Соберите все и выбросьте с наименьшей вероятностью распространения.



Ржавчину роз можно легко вывести / Фото Pexels

После этапа избавления инфекции, стоит применить фунгицид каждые 7 дней. Далее можно приобрести средства для обработки в магазине. Эксперты говорят, что одним из природных способов избавиться от ржавчины – применение масла.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Садоводы довольно часто используют масло нима от заражения клещами, грибками или другими болезнями растений. Масло нима дистиллируется из семян дерева нима и является естественным фунгицидом. Дачники используют его для лечения растений на протяжении многих лет.

Впрочем, используя это масло надо быть осмотрительными, потому что в жаркую и сухую погоду, когда температура воздуха превышает 25 градусов тепла, поскольку это может привести к ожогам листьев.