Уход за розами – это непростая задача, что может отнять немало времени и сил, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, если вы все же инвестируете в него свои усилия, розы точно отблагодарят вас пышным и обильным цветением.

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Подкармливайте их специальными удобрениями

Подкормка для роз – это лучшее, во что вы можете инвестировать для пышного роста и цветения этих растений. Убедитесь, что вы используете специализированное удобрение, ведь розы требуют немало различных питательных веществ.

Использование сбалансированного удобрения, разработанное специально для этих цветов, поможет поддерживать прочность корней и образования цветов в течение всего вегетационного периода.

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Дайте розам больше солнца

Розы лучше растут на солнечных местах, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы участок, на котором вы их сажаете, имел достаточно много солнечных лучей. Они должны получать по крайней мере 6 часов прямых солнечных лучей в сутки.



Розам нужен солнечный свет / Фото Pexels

Выберите правильный грунт

Конечно, подкормка роз поможет получить пышное, хорошее цветение, и начинать стоит с того, чтобы сажать цветы в питательную, богатую различными веществами почву. Так вы создадите благоприятную среду, в которой розы будут хорошо расти и меньше страдать от болезней.

Проводите обрезку ранней весной

Обрезка – это один из важнейших этапов в уходе за розами, и лучшее время для того, чтобы ее проводить – это весна, непосредственно перед распусканием листьев. Так вы не только поможете розам оставаться пышными и расти в нужной форме, но и сможете защитить их от различных заболеваний, обеспечив поток воздуха вокруг ветвей и листьев.

Также нужно удалить все мертвые и перекрещенные побеги, чтобы уменьшить риск заболеваний и направить энергию на здоровые части растения.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Поливайте розы глубоко, но нечасто

Розы лучше всего будут себя чувствовать в условиях глубокого, но нечастого полива. Учитывайте то, что земля должна полностью просохнуть перед тем, как вы будете поливать розы снова. Так роза направит свои корни вниз, глубоко в почву для получения воды, и вы получите крепкое, здоровое растение.