Догляд за трояндами – це непросте завдання, що може забрати чимало часу та сил, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, якщо ви все ж інвестуєте у нього свої зусилля, троянди точно віддячать вам пишним та рясним цвітінням.

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Підгодовуйте їх спеціальними добривами

Підживлення для троянд – це найкраще, у що ви можете інвестувати для пишного росту та цвітіння цих рослин. Переконайтеся, що ви використовуєте спеціалізоване добриво, адже троянди потребують чимало різних поживних речовин.

Використання збалансованого добрива, що розроблене спеціально для цих квітів, допоможе підтримувати міцність коренів та утворення квітів протягом усього вегетаційного періоду.

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Дайте трояндам більше сонця

Троянди найкраще ростуть на сонячних місцях, тож варто подбати про те, аби ділянка, на якій ви їх садите, мала досить багато сонячного проміння. Вони мають отримувати принаймні 6 годин прямих сонячних променів на добу.



Трояндам потрібне сонячне світло / Фото Pexels

Оберіть правильний ґрунт

Звісно, підживлення троянд допоможе отримати пишне, гарне цвітіння, та починати варто з того, аби садити квіти у поживний, багатий на різні речовини ґрунт. Так ви створите сприятливе середовище, у якому троянди добре ростимуть та менше страждатимуть від хвороб.

Проводьте обрізку ранньою весною

Обрізка – це один з найважливіших етапів у догляді за трояндами, і найкращий час для того, аби її проводити – це весна, безпосередньо перед розпусканням листя. Так ви не тільки допоможете трояндам лишатися пишними та рости у потрібній формі, але й зможете захистити їх від різноманітних захворювань, забезпечивши потік повітря навколо гілок та листя.

Також потрібно видалити усі мертві та перехрещені пагони, аби зменшити ризик захворювань та спрямувати енергію на здорові частини рослини.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.

Поливайте троянди глибоко, але нечасто

Троянди найкраще будуть себе почуватися в умовах глибокого, але нечастого поливу. Зважайте на те, що земля має повністю просохнути перед тим, як ви поливатимете троянди знову. Так троянда спрямує своє коріння вниз, глибоко в ґрунт для отримання води, і ви отримаєте міцну, здорову рослину.