Дачники вже давно почали практикувати висаджування разом рослин-компаньйонів, пише 24 Канал. Вони здатні не лише відлякати шкідників, але й додають в ґрунт азот та заохочують запилювачів. Але є такі овочі, які разом не можна садити в жодному випадку, про них ми розповімо далі.

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Картопля та помідори

Дуже погано вживаються на одній грядці ці рослини. Картопля та помідори належать до сімейства пасльонових й приваблюють однакові хвороби та шкідників. Дачники радять кожного року помідори саджати на новому місці.

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Квасоля та цибуля

Цибуля забирає з ґрунту дуже багато азоту, тому може пригнічувати ріст інших овочів та забирати в них поживні речовини. Якщо посадити цибулю та квасолю поруч, то врожаю квасолі не буде зовсім.

Кукурудза та помідори

Не варто саджати разом помідори з кукурудзою. Вони разом є вразливими до кукурудзяних вушників хробаків, які називають томатними. Якщо помилково посадити кукурудзу та помідори разом, то шкідники знищать увесь урожай культур.



Кукурудзу не можна садити з помідорами / Фото Pexels

Капуста та полуниця

Хрестоцвіті овочі приваблюють до себе капусників, а ці шкідники легко почнуть заражати полуничні грядки, тож урожай сильно зменшиться.

Кабачки та картопля

Не садіть разом ці овочі, бо кожен з них хоче споживати багато азоту. Картопля росте швидше, тому вкраде всі поживні речовини з ґрунту, а на урожай кабачків навіть не варто буде чекати.

Капуста та помідори

Помідори є примхливими овочами, тому варто звернути увагу ще й на те, що їх в жодному разі не варто садити поруч з капустою. Вони завадять росту капусту, а їхнє сусідство призведе до зменшення урожаю капусти.